Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ‘helikopter gelmedi’ yalanı böyle ortaya çıktı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele etmek için kenetlenmişken CHP'li isimler yine algı peşinde koşuyor. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, "Gündoğmuş'a helikopter gelmedi, müdahale yok İnsanlar yanıyor" iddiası 35 saniyelik video ile çürüdü.

Türkiye turizm bölgeleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken bir yandan da yalan ve algı operasyonlarıyla mücadele ediyor.

Antalya'nın CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yangın bölgesi Gündoğmuş'a 'helikopter gelmedi' yalanı 35 saniyede çürüdü.

"HELİKOPTER GELMEDİ İNSANLAR YANIYOR"

Böcek paylaştığı videoda "Gündoğmuş'tayız. Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar." ifadeleriyle çağrı yaptı.

35 SANİYEDE ÇÜRÜDÜ

Böcek'in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur tarafından paylaşılan 35 sanyelik videoda Böcek'in 'helikopter gelmedi' dediği bölgede helikopterlerin vızır vızır çalıştığı görüldü.

HELİKOPTERLER VIZIR VIZIR ÇALIŞIYOR

Cesur paylaşımında, "Antalya Gündoğmuş'ta helikopterlerin nasıl vızır vızır çalıştığını gösteren 5 dakikalık bir videoyu hızlandırıp 35 saniyeye sığdırdık. Buyrun…" ifadelerini kullandı.

TEK KAREDE 5 HELİKOPTER

Bir paylaşım da İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapıldı. Altun, "Ormanın Kahramanları bugün Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter…" ifadelerine yer verdi.