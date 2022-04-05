Antalya Adliyesi önünde silahlı saldırı! Tekerlekli sandalyeye sakladığı silahla kurşun yağdırdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi İsmail Baha Sürelsan Caddesi'nde, saat 10.30 sıralarında, yaralama davasının görüldüğü adliye çıkışında silahlı saldırı yaşandı.
Saldırı, eski eşi Onur D. tarafından pompalı tüfekle kolundan yaralanan Güllü Akman, babası Süleyman Akman ve kardeşi Bilal Akman'ı hedef aldı. Başka bir olaydan dolayı yaralı olduğu için adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Onur D., Bilal Akman'ı bacağından vurdu.
Silah sesini duyarak dışarı çıkan adliye polisi, Onur D.'ye teslim olma çağrısında bulundu.
YERE YATIRILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Onur D., yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri, bölgeyi şeritlerle kapatarak giriş çıkışları kapattı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilal Akman'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.