RAMAZAN İMSAKİYE
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Antalya Adliyesi önünde silahlı saldırı! Tekerlekli sandalyeye sakladığı silahla kurşun yağdırdı

Antalya Adliyesi önünde silahlı saldırı! Tekerlekli sandalyeye sakladığı silahla kurşun yağdırdı
05.04.2022 16:54

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Antalya'da ayrıldığı eşi Güllü Akman'ı (25) yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Onur Duygulu (25) dava sonrası adliye çıkışında tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile eski eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Olayda Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman (23) yaralandı, Onur Duygulu ile tabancayı dışarıda verdiği tahmin edilen bir arkadaşı gözaltına alındı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi İsmail Baha Sürelsan Caddesi'nde, saat 10.30 sıralarında, yaralama davasının görüldüğü adliye çıkışında silahsaldırı yaşandı.

Saldırı, eski eşi Onur D. tarafından pompalı tüfekle kolundan yaralanan Güllü Akman, babası Süleyman Akman ve kardeşi Bilal Akman'ı hedef aldı. Başka bir olaydan dolayı yaralı olduğu için adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Onur D., Bilal Akman'ı bacağından vurdu.

Silah sesini duyarak dışarı çıkan adliye polisi, Onur D.'ye teslim olma çağrısında bulundu.

YERE YATIRILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Onur D., yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri, bölgeyi şeritlerle kapatarak giriş çıkışları kapattı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilal Akman'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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