Antalya Adliyesi önünde silahlı saldırı! Tekerlekli sandalyeye sakladığı silahla kurşun yağdırdı

Antalya'da ayrıldığı eşi Güllü Akman'ı (25) yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Onur Duygulu (25) dava sonrası adliye çıkışında tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile eski eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Olayda Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman (23) yaralandı, Onur Duygulu ile tabancayı dışarıda verdiği tahmin edilen bir arkadaşı gözaltına alındı.