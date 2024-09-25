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Anne ve çocuğu yanan araçtan son anda indi
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Anne ve çocuğu yanan araçtan son anda indi

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 18:03 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 18:03

Beşiktaş'ta seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Beşiktaş'ta seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Kadın sürücü aracı sağa çektikten sonra çocuğuyla birlikte aşağı inerken, ön tarafından alevlerin yükseldiği otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Beşiktaş Barbaros Bulvarı Türkali Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. 34 EHA 721 plakalı aracıyla seyir halinde olan kadın sürücü, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce otomobili sağa çekti. Kadın sürücü ardından çocuğunu da alarak araçtan indi. Ortalık dumanla kaplanırken, alevlere ilk önce vatandaşlar söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışma yaptı. Tamamen söndürülen araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

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