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Anne ve babasını kaybeden Filistinli Attar kardeşler İsrail zulmünü anlattı: Çıplak ayakla ölümden kaçtık

Anne ve babasını kaybeden Filistinli Attar kardeşler İsrail zulmünü anlattı: Çıplak ayakla ölümden kaçtık
17.05.2021 13:25
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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara ve hava saldırıları nedeniyle yüzlerce insan yerlerinden oldu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına yerleşen Filistinli çocuklar dünyaya çağrıda bulunarak, "Bizler çocuğuz. Roket ve bombalardan korkuyoruz. Bizlere yardım edin" dedi.


İşgalci İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle hava saldırılarında evsiz kalan yüzlerce Filistinli aile, bölgede kurulan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına yerleşti.

UNRWA okullundaki Filistinli aileler yaşadıkları İsrail zulmünü anlattı. İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia kasabasına yaptığı saldırıda evini, anne ve babasını kaybeden Al-Attar, 9 kardeşiyle birlikte UNRWA okulunda yaşama tutunmaya çalıştığını ifade etti.

"BİZLER ÇOCUĞUZ ROKET VE ÖLÜMDEN KORKUYORUZ"
"İsrail bombardımanından korktuğumuz için okullara yerleştirildik. Bu yüzden savaş ve ölümden kaçmak için okullara geldik" diyen Al-Attar "Buradaki durum iyi değil, çünkü banyo yok, yer kirli ve ne yiyeceğimiz ne de içecek suyumuz var.

Buraya yalnız gelen 10 çocuğuz ve yanımızda sadece bazı eşyalar getirdik. Dünyaya sesleniyoruz. Artık birileri harekete geçsin.Çünkü biz çocuğuz ve bombalamalardan, roketten ve ölümden korkuyoruz" dedi.

KIYAFETLERİMİZ BİLE BİZE AİT DEĞİL
Saleema el-Attar ise İsrail bombadırmanına uykuda yakalandıklarını ifade ederek, "Evimizdeydik, bombalamanın yoğunluğundan dolayı pencereler başımıza çarpıyordu, bu yüzden yanımıza hiçbir şey almadan kaçtık.



ÇIPLAK AYAKLA ÖLÜMDEN KAÇTIK
İsrailliler evlerimizi yıktığı için okullara başvurduk. Yanımıza hiçbir şey almadık. Kıyafetlerimiz bile bize ait değil. Çıplak ayakla ölümden kaçtık" dedi.

UNRWA yetkilileri ise, Filistin-İsrail arasında devam eden çatışmalar sırasında yerlerinden edilmiş insanlara okullarını açtıklarını söyledi.

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