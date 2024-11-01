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Anne ile oğlunun öldüğü kazada çöp kamyonunun şoförü tutuklandı
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Anne ile oğlunun öldüğü kazada çöp kamyonunun şoförü tutuklandı

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 18:08

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mizgin Aktarlı (35) ile oğlu Muhammed Aktarlı'ya (5) çarpıp ölümüne neden olan çöp kamyonunun şoförü Kenan Çiçek, tutuklandı.

30 Ekim'de Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde bir kaza meydana geldi. Okuldan aldığı oğlu Muhammed ile yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Aktarlı'ya, Bağlar Belediyesi'ne ait Kenan Çiçek idaresindeki 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne-oğul kamyonunun altında kalarak sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed'i çevredekiler otomobille hastaneye götürürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mizgin Aktarlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Muhammed Aktarlı da hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Kenan Çiçek, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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