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Anlaşma tamam! 90 milyon doz BioNTech aşısı daha geliyor

Anlaşma tamam! 90 milyon doz BioNTech aşısı daha geliyor
20.05.2021 13:31
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Son dakika haberleri... Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.


ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye'ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkğün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını tesklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadar ise 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söylemişti. Koca, aynı zamanda aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti.

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