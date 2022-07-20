Haberler Haber Videoları Anket oyunu ifşa oldu! Sabahattin Önkibar'dan İyi Parti açıklaması: Büyük paralarla oy oranlarının yükseltilmesini istediler

Anket oyunu ifşa oldu! Sabahattin Önkibar'dan İyi Parti açıklaması: Büyük paralarla oy oranlarının yükseltilmesini istediler

Anket oyunu ifşa oldu! Sabahattin Önkibar'dan İyi Parti açıklaması: Büyük paralarla oy oranlarının yükseltilmesini istediler
20.07.2022 09:35

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Katil kamerada

6+1'li masanın oyunları bitmiyor. Daha önce 'Ben başbakan olacağım' diyerek 2023 için aday olmayacağını söyleyen Meral Akşener adaylık için masayı patlatacak bir oyuna girişti. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temaslarının ardından anket şirketlerine para akıtarak adını yeniden ön plana çıkarmaya çalıştı. Önkibar, İYİ Parti'nin Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı anket şirketlerini ziyaret ettiğini öne sürdü. "Firmalardan İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması ve Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş." diyen Önkibar, bunun karşılığında büyük paralar vaat edildiğini söyledi.

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