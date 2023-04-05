RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Ankaragücü 3 - 1 Trabzonspor | Teknik direktör Orhan Ak istifa etti |VİDEO

Ankaragücü 3 - 1 Trabzonspor | Teknik direktör Orhan Ak istifa etti |VİDEO

Ankaragücü 3 - 1 Trabzonspor | Teknik direktör Orhan Ak istifa etti |VİDEO
05.04.2023 11:06

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Son dakika... Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, 3-1'lik Ankaragücü mücadelesi sonrası istifa etti. Ak yaptığı açıklamada, "Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. Herkes hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, 3-1'lik Ankaragücü mücadelesi sonrası istifa etti..




Orhan Ak: "Abdullah Hocamın istifa sürecinde ben hocamızla başkanımızla konuştum. Beraber geldik, beraber ayrılalım dedik. O süreçte ricada bulundular. Daha farklı görüşler de oldu. Ben '2.5 senedir biriyim. Trabzonspor'da çok şeyler kazandım' dedim. İçeriden biri olarak yardımcı olmak istedim. Haftalık, aylık konuşabiliriz dedim. Takımın yaşadığı o durumu görüyorduk. Bir umut belki, çıkış olabilir dedik. Takım ile ilk maç, Adana Demirspor maçı fena geçmemişti. Son 2 maç sezonun özeti gibiydi. Bir yere getiriyorsunuz, golden sonra dağılmalar oluyor. Mental sorunu çözemedik. Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. İçeriden birinin kalması da doğru değilmiş. Güzel bir tecrübe oldu. Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için de üzgünüz. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu."

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