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Ankara'da yolda gördüğü husumetlisini aracıyla ezdi! Dehşete düşüren olayın namus davası olduğu iddia edildi

Ankara'da yolda gördüğü husumetlisini aracıyla ezdi! Dehşete düşüren olayın namus davası olduğu iddia edildi
23.06.2023 17:26

OTOMATİK OYNAT

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Ankara'da bir kişi, iddialara göre sevgilisinin kendilerini sürekli rahatsız eden eski sevgilisini otomobiliyle ezdi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselen Buğra H., sert şekilde yere çakıldı. Kontrolden çıkan araç daha sonra yol kenarında sebze ve meyve satan Özkan Ç. (47) ile Mikail T.’ye (62) çarptı. Korku dolu kaza güvenlik kamerasına yansırken olayın tanıklarından Bilal Işıkpınar, "arabanın çarptığı çocuk sürekli rahatsızlık veriyormuş, çarpan kişi namus davası olduğunu söylemiş" dedi.

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Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022. Cadde'de meydana geldi.

İddialara göre, Buğra H. (25), eski sevgilisi Nergis K. (25) ile onun yeni sevgilisi Özgür U.'nun (23) çalıştığı dükkana geldi. Dükkanda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buğra H., Özgür U.'yu darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından Özgür U., vücuduna aldığı darbeler sonucu hastaneye gitti.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE YÜKSELDİ
Özgür U., hastaneden Nergis K. ile eve döndüğü anda yolda gördüğü Buğra H.'nin üzerine otomobilini sürdü. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselen Buğra H., sert şekilde yere çakıldı.

Kontrolden çıkan araç daha sonra yol kenarında sebze ve meyve satan Özkan Ç. (47) ile Mikail T.'ye (62) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Buğra H., Özkan Ç. ve Mikail T. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan Özgür U. ise gözaltına alındı. Öte yandan, Özgür U. ile Nergis K.'nin, Buğra H. tarafından sürekli rahatsız ve tehdit edildiği ileri sürüldü.

"ARABANIN ÇARPTIĞI ÇOCUK SÜREKLİ RAHATSIZLIK VERİYORMUŞ"
Olayın tanıklarından Bilal Işıkpınar, "Sorunlu iki kişi vardı. Birisinin çocuk giyim dükkanı varmış. Akrabalarmış. Dükkanın önünde kavga etmişler. Sonra birisi arabayla diğerini takip etmiş. Çocuğa arabayla vurmuş. O sırada burada sebze satan bir kişi daha vardı. O da yaralandı. Toplam 3 yaralı vardı. Hepsini hastaneye sevk ettiler.

Otomobilin çarptığı kişi, çarpan kişinin karısının eski kocasıymış. Arabanın çarptığı çocuk da sürekli dükkana gidip rahatsızlık veriyormuş. Kaza olduğu gün de dükkanın önüne gidip yine kavga etmişler. Vuran kişi hiç kaçmadı polisten. Namus davası olduğunu söylemiş" dedi.

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