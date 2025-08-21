PODCAST CANLI YAYIN

Ankara’da yol verme kavgası: EGO şoförü ile sürücü birbirine girdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde yol verme meselesi yüzünden EGO şoförü ile bir otomobil sürücüsü kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASI
Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, 06 DV 0033 plakalı otomobilin sürücüsü ile EGO otobüs şoförü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, EGO şoförüne saldırmak istedi. Olay yerine yakın vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

KAMERALARA YANSIDI
Trafikte yaşanan gergin anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

