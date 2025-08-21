Ankara’da yol verme kavgası: EGO şoförü ile sürücü birbirine girdi

TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASI

Olay, Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, 06 DV 0033 plakalı otomobilin sürücüsü ile EGO otobüs şoförü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, EGO şoförüne saldırmak istedi. Olay yerine yakın vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

KAMERALARA YANSIDI

Trafikte yaşanan gergin anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.