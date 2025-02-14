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Ankara’da toplu taşımaya zam!
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Ankara'da toplu taşımaya zam!

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 12:34

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine zam yaptı. 16 Şubat'tan itibaren tam bilet 26 liraya, öğrenci bileti ise 13 liraya yükseldi. Zam gerekçesi olarak enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış gösterildi. Asgari ücretle geçinen vatandaşlar için aylık 50 binişlik destek ve öğrenciler için 350 liraya sınırsız abonman uygulaması devam edecek. Yeni ücretlerle birlikte aktarma ücretleri de artarken, Esenboğa Havalimanı-AŞTİ seferleri 100 liraya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, 16 Şubat itibarıyla toplu ulaşımda tam biletin 26 lira, öğrenci biletinin 13 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, toplu taşıma giderlerinin, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, toplu taşıma ücretlerinin, özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğünün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat'tan itibaren 21 lira olan tam biletin 26 lira, 10,5 lira olan öğrenci biletinin 13 lira olacak şekilde belirlendiği bildirildi.

Asgari ücretle geçinen ve ABB'den destek alan vatandaşlar için ise yeni bir uygulama başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Asgari Ücret Destek Paketi" kapsamında destek alan vatandaşların otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacağı, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edeceği kaydedildi.

Öğrenci dostu tarifenin korunduğu ifade edilen açıklamada, 300 lira olan aylık sınırsız öğrenci abonman ücretinin 350 lira olarak belirlendiği, ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde ise herhangi bir komisyon ücreti alınmayacağı duyuruldu.

- Tam bilet aktarma 12,5, öğrenci bilet aktarması 8 lira oldu

Öte yandan, Başkent'te yeni toplu taşıma ücretleri kapsamında, 10 lira olan tam bilet aktarma ücreti 12,5 lira, 6,5 lira olan öğrenci bilet aktarması ise 8 lira oldu.

Öğretmen biletleri 15,5 liradan 19 liraya, aktarması ise 7,5 liradan 9,5 liraya yükseltildi.

Toplu taşımaya tek biniş için kullanılan ve 24 lira olan QR bilet ile 25 lira olan kredi kartıyla biniş ücreti ise 31 lira oldu.

Esenboğa Havalimanı-AŞTİ arası sefer yapan EGO otobüsünün ücreti 75 liradan 100 liraya, metro ring aktarması ise 5 liradan 6,5 liraya çıktı.

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