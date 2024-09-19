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Ankara'da Tofaş kazası! TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü
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Ankara'da Tofaş kazası! TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 16:35 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 16:35

Ankara'nın Akyurt ilçesinde ölümlü trafik kazası anbean kameraya yansıdı. Altınova Mahallesi Çankırı caddesinde meydana gelen kazada seyir halindeki Tofaş marka otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Hatice Mucuk hayatını kaybederken otomobil sürücüsü olan Hatice Mucuğun eşi İzzet Mucuk ise ağır yaralandı.

Ankara'da seyir halindeki bir otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı caddesinde meydana gelen kazada seyir halindeki Tofaş marka otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Hatice Mucuk hayatını kaybederken otomobil sürücüsü olan Hatice Mucuğun eşi İzzet Mucuk ise ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Hatice Mucuk'un cenazesi Akyurt ilçesinde toprağa verildi. Ayrıca feci kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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