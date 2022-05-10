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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Gözaltına alındılar

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Gözaltına alındılar
10.05.2022 15:50

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Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik polis ekiplerinin operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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Ankara'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında; 3 şüphelinin terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri, eleman kazandırma arayışında oldukları ve örgüt elemanlarının finansı amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Bunun üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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