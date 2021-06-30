Ankara'da temeli kayan bina ile çevresindeki 4 bina boşaltıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Topraklık Mahallesi'nde yapılan inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina boşaltıldı.
Ankara'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina boşaltıldı.
Çankaya Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü.
Duvarın çevresindeki 5 bina, çökme riskine karşı boşaltıldı.
Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı.
Olay yerine 112 Acil Servis, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Ekiplerin çalışması devam ederken, tahliye edilen binalarda yaşayan 145 kişinin sokakta bekleyişi sürüyor.