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Ankara'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 gözaltı!

Ankara'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 gözaltı!
14.03.2023 11:21

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Ankara’da, sosyal medyada PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından, sosyal medya mecralarında yürütülen sanal devriyede, 2 şüpheli PKK/KCK, 1 şüpheli de DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle takibe alındı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yürütülen Teknik ve fiziki incelemelerin ardından başsavcılık koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZELTINDA

3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu. Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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