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Ankara'da şok olay! 3 kişi otomobilde ölü bulundu! Yoğun egzoz kokusu ve alkol şişesi...

Ankara'da şok olay! 3 kişi otomobilde ölü bulundu! Yoğun egzoz kokusu ve alkol şişesi...
20.01.2023 16:24

OTOMATİK OYNAT

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Ankara'da yol kenarında park halinde duran bir otomobilde Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran isimli 3 kişi ölü bulundu. Araç içinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. İşte detaylar...

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Ankara'da yol kenarında park halindeki otomobilde 3 kişi ölü bulundu.

Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, öğle saatlerinde, yol kenarında park halindeki 06 Y 0820 plakalı otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu.

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölenlerin Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41) olduğu tespit edildi.


Fotoğraf: Mehmet Gökdemir

YOĞUN EGZOZ KOKUSU VE ALKOL ŞİŞELERİ
Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.


Fotoğraf: Kurban Duran

Cansız bedenler, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

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