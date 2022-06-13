Ankara'da sel felaketi! Ankara'da okullar tatil edildi! Acı haber geldi: Akyurt'ta ölü sayısı yükseldi

Son dakika haberi! Ankara'da sel felaketi! Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı. AFAD, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bölgeye ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. Polatlı ilçesinde ve Esenboğa Havalimanı üzerinde meydana gelen hortum paniğe neden olurken, uçaklar uçaklar piste inemedi. Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşullarını devam etmesi nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor.