Haberler Haber Videoları Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 4 milyon TL değerinde etil alkol ele geçirildi

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 4 milyon TL değerinde etil alkol ele geçirildi

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 4 milyon TL değerinde etil alkol ele geçirildi
23.06.2023 15:36

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:22
Merkez Bankası'nın faiz kararı...
Haber 00:37
Siirt Şirvan'da patpat...
Haber 01:54
Erzurum'da korkutan yangın!
Haber 00:19
Başkan Erdoğan-Barzani...
Haber 00:10
Mehmet Şimşek'ten 'HDP'...
Haber 01:16
Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü...
Haber 01:33
Gaziantep-Kahramanmaraş...
Haber 02:29
HAVA DURUMU | Meteoroloji 13...
Haber 00:28
Erzurum'da korkutan deprem!
Haber 03:50
İstanbul'da tedirgin eden...
Haber 01:17
CHP'yi 'İYİ' bombaladı!
Haber 01:12
SON DAKİKA I YKS soru...

Son dakika haberleri... Ankara'da, sahte içki üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı, 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi.

Haber Videoları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde bulunan bir depoya dün operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 4 milyon TL değerinde 3,5 ton etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 5607 'Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu' ve ilgili diğer kanunlar uyarınca adli işlem başlatıldı.

SON DAKİKA