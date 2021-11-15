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Ankara'da rüşvet operasyonu! İcra işlemlerinde rüşvet operasyonunda 32 gözaltı

Ankara'da rüşvet operasyonu! İcra işlemlerinde rüşvet operasyonunda 32 gözaltı
15.11.2021 17:19
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Gelen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İcra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haberin detayları...

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Son dakika haberi... Ankara'da icra memurlarının rüşvet isteyip aldığı tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Avukat ve katiplerin ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, avukat stajyeri, avukat katibi ile suçtan zarar gören diğer kişiler icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbarında bulundu.

RÜŞVET VERMEK, RÜŞVET SUÇUNA ARACILIK ETMEK, NÜFUZ TİCARETİ, YEDİEMİNLİK...

Tespit edilen şüphelilere başlatılan teknik takip ardından rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından haklarında soruşturma yürütülen kamu görevlileri ve sivil sahıslar olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınmaları, arama ve el koyma işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğince devam ettiği öğrenildi.

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