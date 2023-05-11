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Ankara'da PKK/KCK/PYD/YPG operasyonu: 20 gözaltı

Ankara'da PKK/KCK/PYD/YPG operasyonu: 20 gözaltı
11.05.2023 10:56

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Son dakika haberleri... Ankara’da, PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbaratı üzerine 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK ile PYD/YPG'nin çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve geçmiş yıllarda örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 20 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK - PYD-YPG terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla bağlantısı olan ve geçmişte örgüt adına faaliyetlerde bulunan 23 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından harekete geçen ekipler icra ettikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 20'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen zanlıların ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi.

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