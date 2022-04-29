Ankara'da MİT gözetiminde ABD ile Rusya arasında yapılan takasın perde arkası

Casusluk filmlerindeki benzer takas olayı, ABD ve Rusya istihbarat birimlerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile temas kurmasıyla başladı. MİT, Moskova ve Washington'dan gelen bu talebi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan, her iki taraftan gelen takasın Ankara'da yapılması talebine onay verince MİT hemen hazırlıklara başladı.

27 NİSAN, SAAT 14.00

Hürriyet'in haberine göre; takas için Reed ve Yaroşenko'nun hangi gün, hangi saatte, hangi tip ve kuyruk numaralı uçaklarla getirilecekleri netleştirildi. Takasın 27 Nisan günü tam saat 14.00'de Ankara'da yapılması kararlaştırıldı. MİT bu takas için gereken gözetimi yapacağını da ilgili taraflara bildirdi. Reed ve Yaroşenko'yu getirecek olan uçakların aynı saatte Ankara'da piste teker koymaları, uçakların birbirlerine yakın yerde park etmeleri, kapılarının aynı zamanda açılması ve takas işleminin saat 14.00'de MİT gözetiminde yapılması, MİT'in uzmanları tarafından en ince ayrıntısına kadar planlandı.



Trevor Reed

MİT GÖZETİMİNDE

Her iki uçağın Türkiye Hava Sahası'na girmesinden sonra takasın yapılacağı havalimanında tüm hazırlıklar tamamlandı ve yoğun güvenlik önlemleri alındı. Her iki uçak planlandığı gibi aynı zamanda Ankara'ya iniş yaptı. Takas da, MİT'in planladığı gibi dakikası dakikasına eş zamanlı olarak gerçekleşti. Takas edilen kişilerin ve teslim alanların doğru isimler olduklarını teyit etmesinin ardından MİT gözetiminde yapılan takas tamamlandı. Uçaklar da yine eş zamanlı olarak Ankara'dan havalandı.



Konstantin Yaroşenko

BEYAZ SARAY: MİNNETTARIZ

-Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasına ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerikalı eski asker Trevor Reed'in (30) serbest bırakılması için uzun zamandır Rusya ile görüştüklerini belirten Psaki, "Takasın ülkesinde olmasına izin verdiği için Türkiye'ye minnettarız" dedi. Psaki, Reed'e karşılık Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya özel af çıkarılmasını "zor bir karar" olarak niteledi. ABD'nin Rusya'ya başka bir taviz vermediğinin altını çizdi.

Değişim kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'de hapis yatan Rus pilot Konstantin Yaroşenko (35) için Başkan Joe Biden tarafından özel af çıkarılmıştı. Önceki akşam Twitter'dan bir mesaj paylaşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, "Türkiye'ye Reed'in evine güvenli şekilde dönmesindeki rolü için minnettarız" demişti.