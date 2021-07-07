Haberler Video Haber Videoları Ankara'da meyve toplamaya gittiği ormanda kuyuya düşen 65 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Ankara'da meyve toplamaya gittiği ormanda kuyuya düşen 65 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Ankara'da meyve toplamaya gittiği ormanda kuyuya düşen 65 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı
07.07.2021 08:10
Ana Sayfa 03:04
Sultanbeyli’de korkutan...
Ana Sayfa 02:09
'Tosuncuk' adliyeye sevk...
Ana Sayfa 04:41
Vali Cevdet Atay A Haber'e...
Ana Sayfa 01:42
15/07 Şafak Vakti filminin ana...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden sağanak yağış...
Ana Sayfa 01:40
Bursa'da 2 araç kafa kafaya...
Ana Sayfa 01:17
Galatasaray, kaptan Arda...
Ana Sayfa 00:59
HDP’Lİ Ömer Faruk Gergerlioğlu...
Ana Sayfa 02:39
Şeyma gizledi biz bulduk! Her...
Ana Sayfa 01:17
İlyas Tetik sanat camiasını...
Ana Sayfa 00:44
Gülsim Ali İlhan ve Durul...
Ana Sayfa 00:27
"AK Parti'ye oy vermek günah"...

Ankara'da meyve toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek kuyuya düşen Emine A.(65), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirtilen kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1623'üncü Sokak'ta bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 65 yaşındaki Emine A., meyve toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü.


Uzun süre Emine A.'dan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışmalarına başladı.



65 YAŞINDAKİ KADIN KUYUDA BULUNDU
Emine A.'yı kuyuda bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine emniyet, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 65 yaşındaki kadının uzun süre kuyuda kurtarılmayı beklediği belirtildi.


Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 65 yaşındaki kadını uzun uğraşlar sonucunda kuyudan çıkarmayı başardı.

Emine A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İbni Sina Hastanesine kaldırıldı. Emine A.'nın vücudunda ufak kırıklar olduğu belirtilirken, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları