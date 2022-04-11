Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zammın, öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisine önerge vereceklerini bildirdi.

Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki öğrencilere ulaşımla ilgili destek vermek, bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Murat Köse, "Yüzde 50'lik zammı geri çekip, öğrenci EGO abonman aylık kart ücreti 90 lira değil de 60 lira olsun diye Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ ALİ CENGİZ OYUNUNA GİRİŞMİŞTİ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL'ye indirilmesini Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantı gündemine alacaklarını sosyal medyadan duyurdu.

Yavaş'ın bu açıklamasına Ankaralılar sosyal medyadan tepki gösterdi. Kimi vatandaşlar neden bu saatler arasında indirim yapıldığını sorgularken, kimileri ise belediyenin toplu ulaşımında tüm gün bir indirimin yapması gerektiğini ifade etti. Bazıları ise otobüs ve minibüslere yapılan zammı eleştirdi.