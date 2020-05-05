Ankara'da köpeklerine yavru eşeği parçalatan cani ruhlu Berat Kaya neden serbest bırakıldı?

05.05.2020 10:27

Ankara'da yavru eşeği annesinde süt emdiği anda Sivas kangal cinsi köpeklerine parçalatarak öldürten 24 yaşındaki Berat Kaya isimli zanlının övünmek için videoyu sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Savcılık makamı harekete geçmişti. Güvenlik güçleri 24 yaşındaki Berat Kaya isimli zanlıyı gözaltına almıştı. Ancak gözaltına alınan Kaya, serbest bırakıldı. Peki Berat Kaya neden serbest bırakıldı? İşte detaylar...

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Haymana ilçesinde, çoban köpeklerine saldırttığı sıpanın telef olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Berat Kaya'nın, sıpanın sahibinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldığını bildirdi. Peki Berat Kaya neden serbest bırakıldı?



MEVCUT DÜZENLEMEDE SAHİBİ ŞİKAYETÇİ DEĞİLSE TUTUKLANMAZ

Sosyal medyada hayvanseverler Berat Kaya'nın tutuklanması için imza kampanyaları başlattı ancak mevcut düzenlemede sahibi şikayetçi olmadığı takdirde herhangi bir ceza uygulanamıyor.

YENİ DÜZENLEME HAYATA GEÇMİŞ OLSAYDI NASIL CEZA ALACAKTI?

Bakanlıkların da devreye girmesiyle birlikte hazırlanan 32 maddeye göre, hayvana şiddet hakkında ciddi yaptırımlar söz konusu olacak. Ocak ayında Meclis'e gelmesi beklenen rapor, koronavirüs ve siyasi akış nedeniyle biraz daha geri plana atılmıştı. Yapılması istenen değişiklikte sahipli ve sahipsiz hayvan sistemi kaldırılacak. Yani bir kişi şikayetçi olsun ya da olmasın bir cana kastettiyse ceza almasının yolu açılacak. Bu ceza 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olacak.