RAMAZAN İMSAKİYE
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Ankara'da iki otomobilin çarpışıp savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı

Ankara'da iki otomobilin çarpışıp savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı
29.04.2022 08:32

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi üzerinde gece yarısı bir trafik kazası yaşandı. Kaza anında araçlardan biri savrularak ters döndü. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

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Ankara'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlardan biri takla atarak terk dönerken, diğeri ise yön levhasına çarparak durabildi. Yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.M.D. yönetimindeki 06 CIE 136 plakalı otomobil, S.Ç. yönetimindeki 06 CUC 552 plakalı otomobille çarpıştı.

Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada savrulan otomobillerden Y.D.M.'nin kullandığı araç yön levhasının bulunduğu demir direğe çarparak durabildi. Diğer araç ise çarpışmanın şiddetiyle takla atıp, ters dönerek bir süre sürüklendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç şoförü ile Y.M.D.'nin kullandığı otomobilde bulunan Y.S. yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Demir yığını haline dönüşen otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılıp, belediye ekiplerinin yolu temizlemesinden sonra trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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