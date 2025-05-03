PODCAST CANLI YAYIN
Ankara’da freni boşalan kamyon trafoya çarptı: Kimyasal maddeler yola döküldü!
Haberler Haber Videoları

Ankara'da freni boşalan kamyon trafoya çarptı: Kimyasal maddeler yola döküldü!

Giriş Tarihi: 3.05.2025 15:52:26

Kimyasal madde yüklü kamyonun elektrik trafosuna çarpması sonucu boya, çamaşır suyu ve şampuan gibi malzemeler yola döküldü. Belediye ekipleri kumlama çalışması yaptı, kamyon çekiciyle kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, freni boşalan kimyasal madde yüklü bir kamyon, kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasasında bulunan boya, çamaşır suyu ve şampuan gibi kimyasal maddeler yola döküldü. Olayın yaşandığı bölgedeki binalarda elektrik kesintisi meydana geldi.

Kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekipleri, dökülen kimyasal maddelerin başka kazalara neden olmaması için yola kum serpti. Kullanılamaz hale gelen kamyon, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayı gören Mustafa Temiz , olay anını şöyle anlattı: "Kamyonun gelmesiyle duvara vurması bir oldu. Şoför kımıldayamıyordu, sıkışmıştı. Onu kurtaran trafo oldu. Trafo olmasaydı şoför ölürdü".

Belediyenin temizlik amiri Cesmi Dursun , kazanın ardından yapılan çalışmaları şöyle açıkladı: "Araçların farklı kazalar yapmasını önlemek adına yollara akan sıvıların üzerine kum serptik. Dökülen sıvıların yağ, şampuan, çamaşır suyu ve boya olduğunu tespit ettik".

SIRADAKİ VİDEO
Küçükçekmece’de bir AVM'de doğal gaz paniği!
03.05.2025Cumartesi
İstanbul'da toplu taşıma çilesi!
03.05.2025Cumartesi
Edirne'de vicdanları sızlatan görüntü: Yaşlı adam 5 aylık köpeği bastonla dövdü!
02.05.2025Cuma
Zeytinburnu'nda yangın paniği: Kimyasal madde deposu alev aldı!
02.05.2025Cuma
Sincan'da minibüs otomobile çarptı: 3'ü ağır 9 yaralı!
02.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Arjantin’de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Tahliyeler başladı! 00:50
Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! Tahliyeler başladı!
02.05.2025Cuma
Tokat Erbaa’da trafik kazası: 5 yaralı 01:25
Tokat Erbaa’da trafik kazası: 5 yaralı
02.05.2025Cuma
CHP’li İBB’ye yönelik yönelik yolsuzluk soruşturmasında şoke eden kayıt: Rüşvet pazarlığı gün yüzüne çıktı 04:34
CHP'li İBB'ye yönelik yönelik yolsuzluk soruşturmasında şoke eden kayıt
03.05.2025Cumartesi
İstanbul Sarıyer’de yol çöktü 01:32
İstanbul Sarıyer'de yol çöktü
03.05.2025Cumartesi
CANLI YAYIN