Ankara’da freni boşalan kamyon trafoya çarptı: Kimyasal maddeler yola döküldü!

Giriş Tarihi: 3.05.2025 15:52:26

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, freni boşalan kimyasal madde yüklü bir kamyon, kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasasında bulunan boya, çamaşır suyu ve şampuan gibi kimyasal maddeler yola döküldü. Olayın yaşandığı bölgedeki binalarda elektrik kesintisi meydana geldi.

Kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekipleri, dökülen kimyasal maddelerin başka kazalara neden olmaması için yola kum serpti. Kullanılamaz hale gelen kamyon, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayı gören Mustafa Temiz , olay anını şöyle anlattı: "Kamyonun gelmesiyle duvara vurması bir oldu. Şoför kımıldayamıyordu, sıkışmıştı. Onu kurtaran trafo oldu. Trafo olmasaydı şoför ölürdü".

Belediyenin temizlik amiri Cesmi Dursun , kazanın ardından yapılan çalışmaları şöyle açıkladı: "Araçların farklı kazalar yapmasını önlemek adına yollara akan sıvıların üzerine kum serptik. Dökülen sıvıların yağ, şampuan, çamaşır suyu ve boya olduğunu tespit ettik".