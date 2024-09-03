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Ankara'da drift terörü: Ehliyetlerine el konuldu!
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Ankara'da drift terörü: Ehliyetlerine el konuldu!

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 19:56 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 19:56

Ankara Keçiören'de iki sürücünün sokak arasında drift yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar, vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerden tespit edilen 2 kişinin ehliyetlerine el konuldu.

Ankara'da sokak arasında drift yaparak trafiği tehlikeye sokan E.S. ve D.Ç.S. hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ehliyetlerine 60'ar gün el konuldu. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Keçiören'de gerçekleşti. İki sürücünün sokak arasında drift yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar, vatandaş kamerasına yansıdı. Olay sonrası 2 sürücünün kimlikleri Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içerisinde tespit edildi. Yakalanan, E.S. ve D.Ç.S. haklarında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca E.S. ve D.Ç.S.'nin sürücü belgelerine 60'ar gün süre ile el konulurken, trafik cezası da uygulandı.

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