Ankara'da devleti 5 milyon TL zarara uğratan 'Şeker dede' paketlendi!

Ankara'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişiyi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığıyla çıkarılan "engelli sağlık raporu" ile emekli edip devleti en az 5 milyon lira lira zarara uğratan çeteye ilişkin SABAH çok çarpıcı detaylar elde etti.

Sahte rapor çetesinin, rapor isteyen kişilerden 10 bin lira karşılığında engelli sağlık raporu için uygulanan "Balthazard" adı verilen engel oranı hesaplama yönteminin sürecini başından sonuna kadar takip ettikleri ve işlemlerin başında kendilerinin durduğu ortaya çıktı.

Şebekenin, birden fazla hastalığı ve engeli varmış gibi tetkik ve tedaviye yönlendirdikleri belirlendi.

Kalp rahatsızlığına 20 puan, şeker hastalığına 10 puan, uyku apnesine 15 puan şeklinde toplam 45 puan düzenleyerek raporlarda yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybettikleri yönünde sahte engelli raporu düzenleyerek emeklilik hakkı kazandırdıkları tespit edildi.

HER AY EMEKLİ MAAŞI ALDILAR



Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişiden oluşan şebekenin en kilit ismi, "Şeker Dede" lakaplı 75 yaşındaki şeker hastası V.E. oldu. İnanılmaz bir tezgâha imza atan şebekekinin kullandığı V.E.'nin, para karşılığında hastaneleri gezerek engelli rapor isteyen kişilerin yerine kendi kanını verdiği ortaya çıktı.

Bir hastane çalışanının sahte raporla kendini emekli ettiği, ardından da aynı yöntemle eşinin de emekli olduğu belirlendi. Kamu kurumunda otobüs sürücüsü olan kişinin ise, çalışma arkadaşları olan 6 kişinin sahte raporla emekli olmasının ardından birlikte sahte rapor işi yapmaya başladıkları tespit edildi.

9 ay boyunca adım adım iz sürerek şebekeyi hapse attıran Mali Şube polisleri, takip sonucu belirlediği 17 kişiyi, Hakem Hastanesi'ne tek tek iki polis eşliğinde sevk ettirerek 13 kişinin engelli değil sağlıklı olduklarını ortaya çıkardı.

Rapor alarak emekli olan kişilerin "Engelli Kimlik Kartı" aldıkları, vergi indiriminden yararlandıkları, ASKİ aboneliğinde indirim uygulandığı, ücretsiz otobüs bileti kullandıkları, her ay emekli maaşı aldıkları da belirlendi.