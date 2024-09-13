Ankara'da dehşet anları: Satırlı saldırgan yolcu minibüsüne saldırdı!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 21:11 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 21:11

Olay, Ankara'nın işlek caddelerinden biri olan Cemal Gürsel Caddesi'nde gerçekleşti. Yolcu minibüsü, Kızılay istikametinden Dikimevi kavşağına doğru ilerlerken kırmızı ışıkta durdu. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yol kenarında beklerken bir anda elindeki satırla minibüse saldırmaya başladı. Saldırgan, önce minibüsün yan tarafına yöneldi, ardından satırla aracın camını kırarak büyük bir tehlike yarattı.

Vatandaşlar Harekete Geçti: Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Saldırganın minibüs camını kırmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar hemen harekete geçti. Saldırganı etkisiz hale getirmek için birleşen vatandaşlar, saldırının daha da büyümesini önledi. Minibüs şoförü ve yolcuların soğukkanlı tutumu sayesinde olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesi engellendi.

Polis Müdahalesi ve Saldırganın Gözaltına Alınması

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, saldırganı vatandaşların elinden teslim aldı. İlk incelemelere göre saldırganın ruhsal dengesinin yerinde olmadığı düşünülüyor. Saldırganın neden böyle bir eylemde bulunduğuna dair detaylı soruşturma başlatıldı.

Yolcuların İfadeleri: "Ne Olduğunu Anlamadık"

Minibüs içerisinde bulunan yolcular, yaşananları şok içinde anlattı. Bir yolcu, "Bir anda camlar kırılmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık, çok korktuk" diyerek yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Olay sırasında minibüsün şoförü ise soğukkanlılıkla durumu kontrol etmeye çalıştı ve polise haber verdi.