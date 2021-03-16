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Ankara’da 52 yaşındaki kadınla genç kızın ekonomi tartışması

Ankara’da 52 yaşındaki kadınla genç kızın ekonomi tartışması
16.03.2021 00:19
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Ankara'da YouTube kanalına röportaj veren 52 yaşındaki kadın, CHP-HDP ve İYİ Parti'nin ekonominin kötü olduğu yönündeki propagandalarına müthiş cevaplar verdi. Başkan Erdoğan'ı kastederek, 'Adam uzayla mı uğraşsın? Adam gavurla mı uğraşsın? Adam iç ile mi uğraşsın? Adam dış ile mi uğraşsın? Adam şehitlerimizle mi uğraşsın? Bu ne ya? İşsiz, işsiz, işsiz... Kardeşim ayakkabı bulamazdık. Şunların giydiklerine bak. İnkar gelmesinler' ifadelerini kullandı. O sırada röportaja dahil olan bir genç kızın kendisine 'cahil' demesi üzerine harika bir cevap veren kadın sosyal medyada takdir topladı


isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda, orta yaşlı kadının genç kız ile kavgası yer aldı.

"ADAM GAVURLA MI UĞRAŞSIN?"

52 yaşındaki kadın, ekonominin kötü olduğu yönündeki yorumlara karşı çıkarak "Adam uzayla mı uğraşsın? Adam gavurla mı uğraşsın? Adam iç ile mi uğraşsın? Adam dış ile mi uğraşsın? Adam şehitlerimizle mi uğraşsın? Bu ne ya? İşsiz, işsiz, işsiz... Kardeşim ayakkabı bulamazdık. Şunların giydiklerine bak. İnkar gelmesinler" ifadelerini kullandı.

"BANA CAHİL DİYOR"

"Esnaf kan ağlıyor." diyen kıza "Bir yumurtayı 25 liradan satıyorlar." cevabını veren kadına sinirlenen genç kızın, "Ben sizin gibi cahillerle uğraşamam." demesinin ardından kadın da "Gördünüz mü okumuş da bana cahil diyor. Allah'tan diliyorum böyle azgınları Allah ıslah etsin. Senin eline devlet geçse sen adamı infaz ettirirsin" dedi.

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