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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024, 18:18 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024, 18:18

Ankara'da 4 farklı trafik kazası: 1 ölü, 1'i ağır 5 yaralı!

Ankara'da Mamak, Elmadağ, General Zeki Doğan Caddesi ve Altındağ ilçelerinde yaşanan 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazalar, kontrolden çıkan araçların refüje dalması, duvara çarpması ve yayaya çarpması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'da aynı gün içerisinde meydana gelen 4 farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Mamak ilçesi Kayaş Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje dalması sonucu meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Elmadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil ise yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye nakledildi. General Zeki Doğan Caddesi'ndeki bir kazada ise kontrolden çıkıp takla atan aracın içerisinde metrelerce savrulan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Altındağ ilçesi Bostancık Mahallesi'nde bir diğer kazada ise, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında bekleyen bir kişiyi çarptı. Ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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