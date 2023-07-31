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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 08:29 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 08:38

Ankara Sincan'da trafik kazası: Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

Ankara’nın Sincan ilçesinde refüj ortasında bulunan yön levhasının direğine çarpan araç hurdaya döndü. Kazada araçta yolcu koltuğunda bulunan Y.Ç.hayatını kaybederken, sürücü Z.T. ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

HIZLA REFÜJE GİRDİ
Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde Etimesgut'tan Sincan istikametine gitmekte olan Z.T. yönetimindeki 06 KJ 989 plakalı araç, önce refüje girdi. Ardından refüjde bulunan orta yön levhasının direğine çarptı.

YOLCU CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarları ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemelerin ardından aracın yolcu koltuğunda bulunan Y.Ç. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞOFÖR AĞIR YARALI
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın şoförü Z.T. ise sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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