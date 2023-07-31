Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
HIZLA REFÜJE GİRDİ
Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde Etimesgut'tan Sincan istikametine gitmekte olan Z.T. yönetimindeki 06 KJ 989 plakalı araç, önce refüje girdi. Ardından refüjde bulunan orta yön levhasının direğine çarptı.
YOLCU CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarları ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemelerin ardından aracın yolcu koltuğunda bulunan Y.Ç. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞOFÖR AĞIR YARALI
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın şoförü Z.T. ise sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.