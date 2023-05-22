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Ankara merkezli terör operasyonu! 19 PKK'lı 24 DEAŞ'lıya gözaltı kararı!

Ankara merkezli terör operasyonu! 19 PKK'lı 24 DEAŞ'lıya gözaltı kararı!
22.05.2023 16:12

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Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 19, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen tamamı yabancı uyruklu 5 olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturmasında, 19 zanlının örgüt tarafından verilen çağrı ve talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içinde yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı belirlendi. Şüphelilerin terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 5 şüphelinin örgüt içinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair deliller elde edildi.

Başsavcılığın iki soruşturmada haklarında gözaltı kararı verdiği 24 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı olarak 5 ilde Ankara merkezli operasyonlar başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma TEM şube müdürlükleri ekiplerince devam ediliyor.

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