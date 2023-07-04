Haberler Haber Videoları Ankara merkezli 12 ilde 'Hayalet iz' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 12 ilde 'Hayalet iz' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 12 ilde 'Hayalet iz' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
04.07.2023 17:22

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:38
Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı...
Haber 02:01
Türkiye-Mısır ilişkilerinde...
Haber 02:20
Noterden gayrimenkul satışı...
Haber 01:07
Başkan Erdoğan Birleşik Arap...
Haber 00:51
Azerbaycan'da gece vakti...
Haber 07:30
Memurlara yönelik zam...
Haber 33:57
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan...
Haber 01:15
Mamak'ta kadın cinayeti: Eşini...
Haber 02:14
İstanbul barajlarında alarm!...
Haber 00:27
CHP'li belediyeden Atatürk...
Haber 03:13
Hatay'da bayramın bitmesiyle...
Haber 03:21
Kabine toplantısı bugün saat...

Ankara merkezli 12 ilde, vatandaşları kamuda iş vaadi ve yabancı uyruklu kişileri 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik 'Hayalet iz' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Videoları

Ankara merkezli 12 ilde, vatandaşları kamuda iş vaadi ve yabancı uyruklu kişileri 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik 'Hayalet iz' operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE PARMAK İZİ
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bakanlık çalışanı olarak tanıtarak, vatandaşları çeşitli kamu kurumlarında işe sokma, yabancı uyruklu kişileri de 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin, sahte parmak izi okuma cihazları ile işe girmek isteyen kişilerin parmak izlerini, öz geçmişlerini, kişisel bilgilerini alarak kurum sistemlerine kayıt yapıyormuş görüntüsü verdikleri belirlendi. Şüphelilerin yine yurt dışına iltica talebiyle gelen kişilere ise yurt dışı gidiş işlemlerini yaptıkları süsü vererek dolandırdıkları tespit edildi

MİLYONLARCA LİRA HAKSIZ KAZANÇ
Bu yöntemle 128 kişi dolandıran şüphelilerin, milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.

18 AY SÜREN TAKİP
18 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, çeşitli kurumlar adına düzenlenmiş sahte evraklar, parmak izi okuma cihazı, sahte kimlik ve basın kartları, dolandırılan vatandaşlara ait öz geçmiş ve kurumda işe girdiklerine ilişkin sahte belgeler ele geçirildi.

SON DAKİKA