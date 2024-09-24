'Ankara Manzarası' tablosu, Augustus Tapınağı'nda projeksiyon ile sergilendi

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 23:26 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 23:26

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yıl dönümü adına Hollanda'dan getirilen ve Ankara'nın bilinen en eski tablosu olan 'Ankara Manzarası' adlı tablo Augustus Tapınağı'nın duvarına projeksiyonla yansıtıldı. Hollandalı, ismi bilinmeyen bir ressam tarafından 18. yüzyılda yapıldığı belirtilen ve bir müzeye ait olan Tablo Kültür Yolu Festivali etkinliği için Ankara'ya getirildi.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Yardımcısı Çam, "Ankara önemli bir ticaret merkezi. Bizans döneminde, Roma döneminde ve Selçuklu döneminde önemli bir merkez. Aslında bu tablo bir kültürel etkinlik değil geçmişimizi, tarihimizi, nesillerimizi biraz tefekkür etmemiz adına da anlamlı. Bize şunu söylüyor; iki dost ülkenin ticari geçmişi çok derin, sadece yüz yıllık bir cumhuriyet dönemi değil ondan önceki dönemlere kadar dayanan bir geçmiş ve ticaret var. Ticaretin merkezi olarak Ankara var. İpek Yolu'nun hattında olan Ankara'nın ekonomik faaliyetlerinin geçmişinin bugün de devam etmesi ve geleceğe doğru da aynı iş birliklerinin artması noktasında mesaj veriyor" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Çam, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün artık 1.3 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin, dış ticareti 350 milyar dolarlara yaklaştı. Turizm gelirleri bu yıl 60 milyar dolarlara yaklaşıyor. Özellikle ekonomik, ticari ve kültürel anlamda zenginlikleri olan Hollanda Krallığı'yla inşallah bu tip etkinliklerle sadece kültürel anlamda birliktelik değil rasyonel bir şekilde birliktelikleri geliştireceğiz."

'1970 YILINA KADAR TABLODAKİ ŞEHRİN HALEP OLDUĞU SANILIYORDU'

Uzun süre tablonun Ankara'yı gösterdiğini bilmediklerini belirten Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, "1970 yılına kadar tablodaki şehir mandırasının Suriye'deki Halep şehri olduğu sanılıyordu. Profesör Semavi Eyice'nin çalışmaları sayesinde tablonun aslında bu güzel şehri Ankara'ya gösterdiğini keşfettik. Bu tablonun Ankara'yı gösterdiğinin açık göstergelerinden biri de resmin alt kısmında görünen güzel, gümüş renkli tiftik tüyleriyle Ankara keçisi sürüsüdür. Tablonun alt yarısında ayrıca Ankara keçisi yetiştiriciliği ve tiftik endüstrisiyle uğraşan insanları gösteren bir sahne görüyoruz. İlginç bir şekilde resmedilen insanların neredeyse yarısı kadındır. Bu da onların şehrin ekonomik hayatında önemli bir rol oynadıklarını göstermektedir" dedi.