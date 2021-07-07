Ankara Mamak'ta cinnet dehşeti! Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ve 2 torununu vurarak öldürdü

Son dakika haberleri... Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak (23) torunları Merve Aksak (1) ve Ömer İsmail Aksak'ı (2) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde meydana geldi. Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartıştı. Öznur Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile torunlarına ateş etti.

Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi.

Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.