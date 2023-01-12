Haberler Haber Videoları Ankara Keçiören'de şoke eden kaza! Taksinin çarpmasıyla öldü! Üzerinden pompalı tüfek çıktı

Ankara Keçiören'de şoke eden kaza! Taksinin çarpmasıyla öldü! Üzerinden pompalı tüfek çıktı

Ankara Keçiören'de şoke eden kaza! Taksinin çarpmasıyla öldü! Üzerinden pompalı tüfek çıktı
12.01.2023 15:24

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:45
Batman'da eski koca pompalıyla...
Haber 02:33
Adaylık restinin perde arkası...
Haber 01:59
Başarır ve Türkkan için hesap...
Haber 13:54
Türkiye üretiyor Yunanistan...
Haber 04:40
Sapık Sinan tecavüz ettiği...
Haber 27:53
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 06:24
"Kayınbabamın cinsel...
Haber 01:16
Almanlardan Türkiye'nin...
Haber 01:33
"Bayram sonrası seçime...
Haber 01:06
Firari bankacı bankada...
Haber 02:01
Yeni yılın ilk Kabine...
Haber 01:30
"HDP, CHP'nin içerisinden...

Ankara'da agresif hareketler sergileyerek yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahıs taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen şahsın üzerinden pompalı tüfek ve bıçak çıktı.

Haber Videoları

Ankara'da Alper İ. (40) yolun karşısına geçerken taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Agresif hareketler sergileyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Alper İ.'ye, Kadir D. yönetimindeki 06 T 5949 plakalı taksi çarptı.

Alper İ.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kişi kalp masajı uygulayarak yaptı.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Daha sonra gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alper İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Alper İ.'nin üzerinde pompalı tüfek ve bıçak bulundu.

Alper İ.'nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, taksi şoförü Kadir D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA