Ankara kardan nakavt! Onlar da CHP’nin muhteşem belediyeciliğinden nasibini aldı 06.01.2020 14:17

Ankara'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolların buz tutmasıyla birlikte kayan bir minibüsün videosunu sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, #Ankarakardanakavt etiketiyle tepkisini gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Ankara da CHP’nin muhteşem belediyeciliğinden nasibini almış." diye yazdı.

Ankara'da kar yağışı bugün etkisini iyice artırdı. Olumsuz hava şartlarına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medyadan #Ankarakardanakavt etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

"ANKARA DA CHP'NİN MUHTEŞEM BELEDİYECİLİĞİNDEN NASİBİNİ ALMIŞ"

Yolların buz tutmasıyla birlikte kayan bir minibüsün videosunu sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya kullanıcısı "Videoda da gördüğünüz üzere Ankara da CHP'nin muhteşem belediyeciliğinden nasibini almış." ifadelerini kullandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ "ZIPLAYIN" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Yolların karlarla kaplanmasıyla birlikte yolda kalan belediye otobüsünün videosu sosyal medyadan paylaşıldı. Videoda Ankara Belediyesine ait otobüsün şoförünün yolcularadan "zıplayın" diyerek yardım istediği duyuluyor. Videoya, "Ağlanacak haline gülüyorsun Ankara. Zıplayın zıplayın Mansur Yavaş için zıplayın" yorumları yağdı.

ANKARA KARA TESLİM

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.

Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü.

10 SANTİMİ BULDU

Özellikle yüksek kesimlerde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

KAZALAR MEYDANA GELDİ

Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçlar iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Kar, Başkent'te şehirler arası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde, yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.