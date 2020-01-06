Ankara kara teslim! Belediye otobüsü yolda kalınca şoför yolculardan yardım istedi: Zıplayın

Ankara'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolların karlarla kaplanmasıyla birlikte yolda kalan belediye otobüsünün videosu sosyal medyadan paylaşıldı. Videoda Ankara Belediyesine ait otobüsün şoförünün yolculardan "zıplayın" diyerek yardım istediği duyuluyor. Videoya, "Ağlanacak haline gülüyorsun Ankara. Zıplayın zıplayın Mansur Yavaş için zıplayın" yorumları yağdı.
Ankara kara teslim! Belediye otobüsü yolda kalınca şoför yolculardan yardım istedi: Zıplayın06.01.2020 14:17
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