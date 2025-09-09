Ankara kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki kadın, kayınpederi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürüldü

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 17:38

E-posta Yazdır Yazı Boyutu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kayınpeder, boşanma aşamasındaki gelinini çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da boşanma aşamasında olan bir kadın, kayınpederi tarafından çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre gelininin, oğlunu aldattığı düşüncesiyle konuşmaya giden kayınpeder K.A. gelini B.G.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A. gelinini torununun yanında bıçakladı. Olay yerinden gelen sesler üzerine vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.G.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.