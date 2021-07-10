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Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres YHT' seferleri başladı

Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres YHT' seferleri başladı
10.07.2021 10:37
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Son dakika haberi... Yüksek Hızlı Tren hatlarında ilk ekspres sefer Ankara-İstanbul hattında yapıldı. Ekspres seferlerde tren sadece Eskişehir ve Pendik'te duracak, yolculuk 25 dakika daha kısa sürecek. Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.


Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri başladı. Bu sayede seyir süreleri kısalacak, tren sadece 2 noktada duracak.

Ekspres seferler ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak. Ankara-İstanbul arası 3 saat 50 dakikaya düşecek.


Yüksek hızlı trenler bugüne dek 57 milyon yolcu ağırladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet veren YHT'de kısıtlamalar 1 Temmuz'da kaldırıldı.


BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ SEFERLER ARTIRILDI
Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.

Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri için de adım atıldı.


Gidiş-dönüş biletlerinin aynı anda alabilmesi için tüm hızlı tren seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı.

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