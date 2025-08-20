Ankara Gölbaşı’nda bina üst katında yangın çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın en üst katında saat 16.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, sadece maddi hasarla atlatılırken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.