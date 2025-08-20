PODCAST CANLI YAYIN

Ankara Gölbaşı’nda bina üst katında yangın çıktı

Gölbaşı’nda 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayda can kaybı yaşanmadı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın en üst katında saat 16.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, sadece maddi hasarla atlatılırken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

