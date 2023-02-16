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Ankara Çankaya'da ölümlü kaza! Sulama tankerine çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde can verdi

Ankara Çankaya'da ölümlü kaza! Sulama tankerine çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde can verdi
16.02.2023 09:15

OTOMATİK OYNAT

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Y.Ö., hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi.

Eskişehir istikametine giden Y.Ö. (62) yönetimindeki 06 TLN 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjde ağaçları sulayan 06 COH 723 plakalı tankere çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Y.Ö., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Y.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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