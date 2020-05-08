Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan; Ankara esnafına 100 milyon TL destek kredisini onayladıklarını, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ın algı operasyonu çektiğini belirterek, “Yalancı Portakal” dedi. Portakal'ın yalanını sürdürmesine bir tepki tweeti daha atan Burhan, "Fatih Bey haberinizde Cumhur İttifakı Aski Borçlanmasına hayır dedi diyorsunuz. Yalan. Hayır demedik ertelendi. Esnafa 100 milyon destek verdik.İtfaiyenin yenilenmesi için Mansur Bey 40 Milyon istedi. 50 milyon destek verdik. Haberde bunlar yok. Kim yalancı" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan'dan Fox TV sunucusu Fatih Portakal'a tepki
08.05.2020 22:51
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- Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan'dan Fox TV sunucusu Fatih Portakal'a tepki
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