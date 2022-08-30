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Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! 30 Ağustos'ta Başkan Erdoğan'dan büyük ve güçlü Türkiye mesajı

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! 30 Ağustos'ta Başkan Erdoğan'dan büyük ve güçlü Türkiye mesajı
30.08.2022 11:30

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek, vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü etkinlikleri, ilklere sahne olacak. İlk kez bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aile üyeleri de kutlamalarda bulunacak.

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