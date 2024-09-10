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Anavatan Partisi Aydın eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat ölü bulundu!
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Anavatan Partisi Aydın eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024, 18:22 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 18:22

Anavatan Partisi Aydın eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (68), Aydın Efeler'deki evinde ölü bulundu. Mahalle sakinlerinin kötü kokular üzerine ihbarıyla ortaya çıkan olayda, Özpolat'ın yaklaşık iki hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde vatandaşları endişelendiren bir koku, trajik bir olayı ortaya çıkardı. 48 Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katından gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan ekipler hızla olay yerine intikal etti.

Cemal Aydın Özpolat'ın Cansız Bedeni Bulundu

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kokunun geldiği eve girdiklerinde, içeride bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede, evde ölü bulunan kişinin, Anavatan Partisi Aydın eski İl Başkanı ve bir dönem radyo programcılığı da yapan 68 yaşındaki Cemal Aydın Özpolat olduğu belirlendi.

Özpolat'ın Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Özpolat'ın yaklaşık iki hafta önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ancak kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis, Özpolat'ın ölümüne ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Bölge Halkı Şokta

Cemal Aydın Özpolat'ın ani ve gizemli ölümü, mahallede büyük üzüntü ve şok yarattı. Mahalle sakinleri, Özpolat'ın sessiz bir hayat sürdüğünü ve son dönemde sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. Uzun süre haber alınamaması üzerine şüphelenen komşular, kötü kokuların da etkisiyle durumu yetkililere bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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