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Anamur hortum haberi! Mersin'de fırtına ve hortum biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video

Anamur hortum haberi! Mersin'de fırtına ve hortum biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video
06.05.2023 12:54

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Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

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Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu. Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Dereye düşerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortum ilçede paniğe de neden oldu.

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