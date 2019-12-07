Haberler Video Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da vurulma anı

Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da vurulma anı

07.12.2019 02:07

Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı. Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.


Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

KANLAR İÇİNDE KALDI
Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı ise kameralara yansıdı.

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