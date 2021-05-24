Amerikan istihbaratının da aradığı DEAŞ'ın bomba yapım uzmanı İstanbul'da yakalandı

İstanbul polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik bir operasyona imza attı. Amerikan istihbaratının da aradığı, DEAŞ'ın bomba yapım uzmanı, operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüpheli ve 3 iş birlikçisi hakkında 22,5 yıl hapis cezası istendi. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırı planlandığı bilgisine ulaştı. ABD'ye ait bazı kurumların da hedefler arasında olduğu belirlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapım uzmanıydı. Türkiye ve ABD kurumlarını kana bulayacaktı.

İstanbul polisinin sıkı takibiyle yakalanan örgütün bomba uzmanı hakkında iddianame hazırlandı.





Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, 1999 yılında Mısır'da doğdu.Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katıldı. Orada geçirdiği süre boyunca, patlayıcı, intihar kemerleri ve el yapımı patlayıcılar konusunda uzmanlaştı.





İNTERNET ÜZERİNDEN DEAŞ ÜYELERİNE BOMBA YAPIMINI ANLATIYORDU

Terör örgütünün başka ülkelerdeki saldırılarında kullanılacak bombaları hazırlayan grubun kritik ismi oldu. Suriye'den ayrıldıktan sonra önce Mısır'a gitti, ardından da Türkiye'ye geldi.

İnternet üzerinden, DEAŞ'lı teröristlere bomba yapım ve kimya dersleri verdi.





KANLI EYLEMLER PLANLIYORDU

Şüpheli, Amerikan istihbaratı tarafından takip ediliyordu. Elde edilen bilgiler Türk yetkililerle paylaşıldı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, kentte güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırı planlandığı bilgisine ulaştı. ABD'ye ait bazı kurumların da hedefler arasında olduğu belirlendi.





DEAŞ BOMBACISI İLE 3 KİŞİ İÇİN 22,5 YIL HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası operasyon düzenlendi.

Şüpheli, irtibatlı olduğu 3 kişi ile birlikte Esenyurt'ta yakalandı. Hakim karşısına çıkan Mustafa Abdulvahap Sofi Mahmut, tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 4 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğinden 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.