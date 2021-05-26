Amcasının oğlunu öldüren ve arkadaşını yaralayan zanlı geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ta silahından çıkan kurşunlarla amcasının oğlunun ölümüne ve arkadaşının da yaralanmasına sebep olan zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olay yerine 500 metre uzaktaki eşine de ateş açtığı iddia edilen zanlının suçunu itiraf ettiği ve ilk ifadesinde olayı namusu için yaptığını söylediği öğrenildi.

Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde dün yaşanan kanlı infazın ardından gözaltındaki zanlı Ali K. geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Dün öğlen saatlerinde iddiaya göre Ali K.; amcasının oğlu Sercan K. ile aynı araçta bulunan arkadaşı Ferdi G.'ye ateş açtı. Sercan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ferdi G. ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Yaralının sağlık durumu ise halen ciddiyetini koruyor. Öte yandan olayın faili Ali K.'nın olay yerine 500 metre uzaklıktaki eşine de ateş açtığı ancak herhangi bir kurşun isabet etmediği öğrenildi.

Olay sonrası ekipler tarafından yakalanan zanlı Ali K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili emniyette ifadesi alınan Ali K.'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ali K., ifadesinde 'Namusum için yaptım' dediği öğrenildi öne sürüldü.